На алтайской дороге водитель Toyota из-за поврежденного колеса вылетела «на встречку»

Авария произошла в 9:15 на 5 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс».
По данным ГИБДД, что 38-летняя жительница Майминского района, за рулем автомобиля Toyota Corolla, при движении со стороны села Усть-Сема в направлении села Чепош, повредила заднее левое колес, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Машина столкнулась с Toyota Land Cruiser, которым управлял 45-летний житель Чемальского района.
В результате ДТП водителя Toyota Corolla с полученными травмами доставили в медицинское учреждение. От госпитализации женщина отказалась.
Водители автомобилей были трезвые. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.