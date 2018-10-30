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На алтайской дороге водитель Toyota из-за поврежденного колеса вылетела «на встречку»

Утром 29 октября в Чемальском районе столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Спущенное колесо.
Спущенное колесо.
vizhevske.ru.

Авария произошла в 9:15 на 5 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс».

По данным ГИБДД, что 38-летняя жительница Майминского района, за рулем автомобиля Toyota Corolla, при движении со стороны села Усть-Сема в направлении села Чепош, повредила заднее левое колес, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Машина столкнулась с Toyota Land Cruiser, которым управлял 45-летний житель Чемальского района.

В результате ДТП водителя Toyota Corolla с полученными травмами доставили в медицинское учреждение. От госпитализации женщина отказалась.

Водители автомобилей были трезвые. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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