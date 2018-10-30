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Жителей Алтайского края предупреждают о гололеде и плохой видимости на дорогах

С 29 октября по 1 ноября в Алтайском крае из-за мокрого снега с дождем и сильного ветра будет гололедица и плохая видимость на дорогах, сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Туман в Барнауле 3 ноября.
Туман в Барнауле 3 ноября.
Анна Зайкова

В ГИБДД просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.

Пешеходам напоминают о необходимости быть максимально бдительными. Перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что транспорта нет, при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. Из-за гололеда тормозной путь автомобилей значительно увеличивается.

В чрезвычайной ситуации на дороге нужно обращаться по телефонам 112, либо 102.

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