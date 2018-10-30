Жителей Алтайского края предупреждают о гололеде и плохой видимости на дорогах

В ГИБДД просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.
Пешеходам напоминают о необходимости быть максимально бдительными. Перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что транспорта нет, при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. Из-за гололеда тормозной путь автомобилей значительно увеличивается.
В чрезвычайной ситуации на дороге нужно обращаться по телефонам 112, либо 102.