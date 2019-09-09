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После ливня Барнаул сковали 9-балльные пробки

9 сентября после ливня в Барнауле образовались 9-балльные пробки.

Пробки в Барнауле после ливня.
Пробки в Барнауле после ливня.
Скрин с сайта.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение стоит на ул. Челюскинцев, пр. Строителей, пер. Ядринцева, Павловском тракте, ул. Попова, пр. Ленина, ул. Молодежной, ул Власихинской и проч.

2-километровая пробка образовалась на пр. Красноармейский — от Строителей до Короленко, 4-километровая пробка сейчас на шоссе Ленточный Бор, от путепровода лыжной трассы до Власихинской улицы.

ДТП произошли около ТРЦ Galaxy, на пересечении ул. Власихинской с шоссе Ленточный бор, а также с ул. Малахова, на малаховском кольце (на Павловском тракте).

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле прошел сильный ливень с градом. В городе закрыли проезжую часть ул. Малахова от Сухэ-Батора в сторону ул. Гридасова и в обратном направлении, а также от ул. Балтийской в сторону ул. Власихинской, потому что участки затопило после ливня.

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