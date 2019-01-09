После лобового ДТП на Чуйском тракте в больницу увезли трех человек

Авария произошла в Шебалинском районе, на 508 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 59-летний житель Новосибирска управлял автомобилем Toyota Probox и двигался со стороны села Камлак в направлении села Черга. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093. Им управлял 58-летний житель Шебалинского района.
В результате ДТП в больницу с полученными травмами доставили двух водителей и пассажира автомобиля ВАЗ. Госпитализация потребовалась водителю иномарки и пассажиру ВАЗа.
Полицейские проводят расследование.