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Автоновости
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После лобового ДТП на Чуйском тракте в больницу увезли трех человек

Вечером 8 января на Чуйском тракте столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали три человека, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП в Республике Алтай 8 января.
ДТП в Республике Алтай 8 января.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла в Шебалинском районе, на 508 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 59-летний житель Новосибирска управлял автомобилем Toyota Probox и двигался со стороны села Камлак в направлении села Черга. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093. Им управлял 58-летний житель Шебалинского района.

В результате ДТП в больницу с полученными травмами доставили двух водителей и пассажира автомобиля ВАЗ. Госпитализация потребовалась водителю иномарки и пассажиру ВАЗа.

Полицейские проводят расследование.

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