После случая с «приморским мажориком» в Госдуме захотели лишать прав автохулиганов

Как пояснила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сейчас ответственность за повторное хулиганство наступает только в том случае, если оно в отношении власти.

«Предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить. Считаю, что нужно внести изменения, которые будут предполагать введение крупных штрафов за любое мелкое хулиганство, совершенное повторно», — рассказала автор инициативы.

Если нарушитель злостный — привлекался более двух раз, то наказание вплоть до лишения водительских прав.



Вторыгина пояснила, что идея такого законопроекта к ней пришла после инцидента во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео.

«Мойка, мойка, бесплатная…», — сказал молодой человек, которого прозвали «мажориком», а затем проехал на скорости затопленный перекресток, обливая людей грязной водой.

Парень опубликовал видео в своем Instagram, но вместо поддержки получил ненависть всего города: огрызался в комментариях, но когда давление стало непосильным, решил все удалить, а после записал видео с извинениями.

На водителя составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», суд оштрафовал его на 80 тыс. рублей.

Примечательно, что это не первая выходка молодого человека, пишет «КП — Владивосток». В 2019 году — в День победы 9 Мая — парень так припарковал свой Lexus возле дома, что перекрыл вход\выход.

Многие жители весь праздник просидели взаперти, а некоторые выпрыгивали из окон на первом этаже.

«После окончания парада водитель подкрался к своему авто, сел за руль и, услышав недовольство закрытых в подъезде жителей, нахамил девушке, которая сделала замечание. Увидев представителей мужского пола, сбежал как подлый трус», — писали тогда местные СМИ.

Полиция нашла молодого человека и оштрафовала на «огромную сумму» — неподъемные 500 рублей.

Как пишут местные жители, мама водителя — индивидуальный предприниматель, а отчим — бывший начальник УМВД. Одна из жительниц Владивостока отметила: «Типа все купить можно. Знавала его, учила когда-то. Тогда уже неприятный юноша был. Мама была спонсором школы».