После смертельного ДТП в Бийске виновник аварии убежал в лес

ДТП в промзоне Бийска. Фото : vk.com/avarcom22bsk. ДТП в промзоне Бийска. Фото : vk.com/avarcom22bsk. ДТП в промзоне Бийска. Фото : vk.com/avarcom22bsk.

При столкновении Toyota RAV4 и Nissan March погиб пассажир "марча", водитель госпитализирован с различными травмами, говорится в сообщении аварийного комиссариата Бийска.

Водитель RAV4, предварительно, виновник аварии, убежал в лес в (на ногах один ботинок) с места ДТП. Но впоследствии объявился. Очевидцы уверены, что водитель RAV4 был нетрезв.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб города.

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