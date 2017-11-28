После смертельного ДТП в Бийске виновник аварии убежал в лес

27 ноября около 17:00 в промзоне Бийска произошло ДТП.
ДТП в промзоне Бийска. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в промзоне Бийска. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в промзоне Бийска. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
При столкновении Toyota RAV4 и Nissan March погиб пассажир "марча", водитель госпитализирован с различными травмами, говорится в сообщении аварийного комиссариата Бийска.
Водитель RAV4, предварительно, виновник аварии, убежал в лес в (на ногах один ботинок) с места ДТП. Но впоследствии объявился. Очевидцы уверены, что водитель RAV4 был нетрезв.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб города.
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