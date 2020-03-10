Повышенная готовность. Что происходит на трассах в Алтайском крае

По некоторым направлениям движение в Алтайском крае начинают открывать. На момент публикации, закрытыми остаются 13 автодорог.

Проезд полностью закрыт

К-22 «Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород» протяженностью от 101 до 192 км.

К-09 Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан , на всем протяжении.

на всем протяжении. К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области протяженностью от 0 до 71 км.

К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское протяженностью от 0 до 233 км.

К-18 Алейск-Чарышское протяженностью от 0 до 172 км.

К-20 Поспелиха — Новичиха — Волчиха протяженностью от 0 до 36 км.

К-24 Троицкое-Целинное протяженностью от 3 до 71 км.

К-26 а/д А-322 — Горняк — Староалейское ( протяженностью от 40 до 75 км

протяженностью от 40 до 75 км К-12 Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница республики Алтай протяженностью от 36 до 97 км

К-65 Быстрянка — Красногорское ( протяженностью от 0 до 28 км).

протяженностью от 0 до 28 км). К-10 Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай ( протяженностью от 0 до 65).

протяженностью от 0 до 65). К-11 г. Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай ( протяженностью от 0 до 113 км.

Проезд закрыт для автобусов и грузовиков

К-34 Бийск-Усятское-Соусканиха -Верх Кажа протяженностью от 0 до 82 км.

Спасатели ГУ МЧС России по Алтайскому краю работают в режиме повышенной готовности, заявили в ведомстве.

В селе Староалейское Третьяковского района работает группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова, в Косихе дежурит группа спасателей управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ. В Алейске находится оперативная группа главного управления МЧС по краю.

На перекрытых участках дорог дежурят опергруппы пожарно-спасательных гарнизонов, экипажи ГИБДД. Готовы подвижные и стационарные пункта обогрева.

Дорожные службы в усиленном режиме ведут расчистку дорог от снега.

Всего в работах заняты 311 человек, 212 единиц техники.