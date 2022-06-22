Поворот налево запретят на трех аварийных перекрестках Барнаула

Отмечается, что по итогам 2021−2022 годов перекрестки ул. Антона Петрова — 42−1 Краснознаменной бригады и Балтийская — Лазурная признали местами концентрации ДТП. При этом большая часть аварий связана с маневром при повороте влево.
Кроме того, левый поворот запретят на пересечении Павловского тракта и ул. Фурманова при движении от ул. Новороссийская.
«Водители, которым необходимо попасть в место, расположенное слева от главной дороги, должны будут повернуть направо на второстепенную улицу, развернуться в наиболее подходящем месте и продолжить движение прямо», — отметили в администрации.