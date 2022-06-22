Поворот налево запретят на трех аварийных перекрестках Барнаула

На трех аварийных перекрестках Барнаула запретят движение налево. Соответствующие дорожные знаки установят с 14 июня, сообщают в городской администрации.

Отмечается, что по итогам 2021−2022 годов перекрестки ул. Антона Петрова — 42−1 Краснознаменной бригады и Балтийская — Лазурная признали местами концентрации ДТП. При этом большая часть аварий связана с маневром при повороте влево.

Кроме того, левый поворот запретят на пересечении Павловского тракта и ул. Фурманова при движении от ул. Новороссийская.