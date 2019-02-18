Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Появились снимки с места столкновения поезда и пожарной машины в Алтайском крае

В группе «Инцидент Барнаул» очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП на путях в Алтайском крае. На снимках видно, что пожарную машину разорвало на части.

ДТП с поездом в Алтайском крае.
ДТП с поездом в Алтайском крае.
vk.com/incident22

Напомним, авария произошла в ночь на 18 февраля недалеко от села Леньки. По информации регионального МЧС, пожарный автомобиль возвращался с тушения и при переезде заглох на путях. Водитель вышел из машины и попытался предотвратить ДТП, в частности, включил фонари, чтобы застрявшую автоцистерну было видно издалека. Однако избежать аварии не удалось.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, и поезд врезался в автомобиль ЗИЛ-131.

В результате ДТП никто не пострадал, но произошла задержка пассажирских поездов № 614 Кулунда — Барнаул и № 613 Барнаул — Кулунда. Задержка рейсов составила от 14 до 42 минут. На график других поездов ДТП не повлияло.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость