Появились снимки с места столкновения поезда и пожарной машины в Алтайском крае

В группе «Инцидент Барнаул» очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП на путях в Алтайском крае. На снимках видно, что пожарную машину разорвало на части.

Напомним, авария произошла в ночь на 18 февраля недалеко от села Леньки. По информации регионального МЧС, пожарный автомобиль возвращался с тушения и при переезде заглох на путях. Водитель вышел из машины и попытался предотвратить ДТП, в частности, включил фонари, чтобы застрявшую автоцистерну было видно издалека. Однако избежать аварии не удалось.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, и поезд врезался в автомобиль ЗИЛ-131.

В результате ДТП никто не пострадал, но произошла задержка пассажирских поездов № 614 Кулунда — Барнаул и № 613 Барнаул — Кулунда. Задержка рейсов составила от 14 до 42 минут. На график других поездов ДТП не повлияло.