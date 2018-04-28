Автоновости

Появилось видео ДТП, в котором перевернулась машина с беременой женщиной

Сегодня, 16:55.
Автоновости

28 апреля в сети появилась видеозапись ДТП, в результате которого перевернулась Toyota с беременной женщиной.

Напомним, столкновение произошло в восьмом часу вечера в Бийске на пересечении улиц Ленина с переулком Мопровским.

По данным краевого ГИБДД, авария произошла в 19:20. За рулем автомобиля Honda была женщина. Машина ехала по переулку Мопровскому, не уступила дорогу автомобилю Toyota, который двигался по главной дороге — улице Ленина. В результате ДТП Toyota перевернулась и встала на крышу.

Судя по видео, к перевернувшейся машине подоспели прохожие и водители других машин и оперативно вытащили находившихся в Toyota людей. В результате аварии никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus