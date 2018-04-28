Появилось видео ДТП, в котором перевернулась машина с беременой женщиной

28 апреля в сети появилась видеозапись ДТП, в результате которого перевернулась Toyota с беременной женщиной.
Напомним, столкновение произошло в восьмом часу вечера в Бийске на пересечении улиц Ленина с переулком Мопровским.
По данным краевого ГИБДД, авария произошла в 19:20. За рулем автомобиля Honda была женщина. Машина ехала по переулку Мопровскому, не уступила дорогу автомобилю Toyota, который двигался по главной дороге — улице Ленина. В результате ДТП Toyota перевернулась и встала на крышу.
Судя по видео, к перевернувшейся машине подоспели прохожие и водители других машин и оперативно вытащили находившихся в Toyota людей. В результате аварии никто не пострадал.
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