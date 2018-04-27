Страшная авария в Новосибирске: иномарку разорвало, водитель погиб

В ночь на 27 апреля в Новосибирске произошла авария, в которой погиб водитель автомобиля Honda Civic. Машина на высокой скорости врезалась в припаркованный самогруз Nissan Diesel. От удара легковушку разорвало, руль отлетел на 30 м, сообщает АСТ-54. Управлявший Honda человек выпал из машины и скончался на месте от полученных травм.
ДТП случилось у дома №136 по улице Волочаевская. В момент столкновения водитель грузовика находился дома.
Женщина, сидевшая на пассажирском месте в автомобиле Honda Civic, получила сотрясение. По данным очевидцев, потерпевшая была пьяна. То, в каком состоянии перед аварией находился погибший водитель — покажет экспертиза.
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