Страшная авария в Новосибирске: иномарку разорвало, водитель погиб

В ночь на 27 апреля в Новосибирске произошла авария, в которой погиб водитель автомобиля Honda Civic. Машина на высокой скорости врезалась в припаркованный самогруз Nissan Diesel. От удара легковушку разорвало, руль отлетел на 30 м, сообщает АСТ-54. Управлявший Honda человек выпал из машины и скончался на месте от полученных травм.

В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске от удара о грузовик разорвало легковую машину. 27 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_nsk. ДТП случилось у дома №136 по улице Волочаевская. В момент столкновения водитель грузовика находился дома. Женщина, сидевшая на пассажирском месте в автомобиле Honda Civic, получила сотрясение. По данным очевидцев, потерпевшая была пьяна. То, в каком состоянии перед аварией находился погибший водитель — покажет экспертиза. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.