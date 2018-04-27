В Барнауле при столкновении автомобилей пострадали два человека

Вечером 26 апреля в Барнауле на улице Малахова в ДТП пострадали водители двух иномарок, рассказали altapress.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22".
ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22".
ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22".
ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22".
Авария произошла в 17:05. На улице Малахова, 69 Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1977 года рождения столкнулся с автомобилем Toyota Celica, за рулем которого был мужчина 1991 года рождения.
В ДТП водитель Toyota Celica получил телесные повреждения, ему оказали медпомощь на месте, а водителя Volkswagen Touareg доставили в Горбольницу №11, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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