Автоновости

В Барнауле при столкновении автомобилей пострадали два человека

Сегодня, 10:01.
Автоновости

Вечером 26 апреля в Барнауле на улице Малахова в ДТП пострадали водители двух иномарок, рассказали altapress.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции. 

Авария произошла в 17:05. На улице Малахова, 69 Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1977 года рождения столкнулся с автомобилем Toyota Celica, за рулем которого был мужчина 1991 года рождения.

В ДТП водитель Toyota Celica получил телесные повреждения, ему оказали медпомощь на месте, а водителя Volkswagen Touareg доставили в Горбольницу №11, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку. 

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