В Барнауле при столкновении автомобилей пострадали два человека

ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22". ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22". ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22". ДТП на Малахова. Фото : Владимир Богословский, "Барнаул22".

Авария произошла в 17:05. На улице Малахова, 69 Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1977 года рождения столкнулся с автомобилем Toyota Celica, за рулем которого был мужчина 1991 года рождения.

В ДТП водитель Toyota Celica получил телесные повреждения, ему оказали медпомощь на месте, а водителя Volkswagen Touareg доставили в Горбольницу №11, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.