В Барнауле в ДТП перевернулась иномарка

Утром 27 апреля в Барнауле столкнулись автомобили Nissan и Volkswagen. Авария произошла в 7:42, на улице Трактовой, перед мостом в сторону Пивзавода, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

Из-за столкновения одна из машин перевернулась на бок. По данным ГИБДД, пострадавших в ДТП не было. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.