Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Появилось видео гибели ребенка под колесами автобуса в Барнауле

В группе «Инцидент Барнаул» опубликовали видео момента аварии, где 17 мая погиб ребенок.

Место ДТП на улице Кутузова в Барнауле.
Место ДТП на улице Кутузова в Барнауле.
Анна Зайкова.

ДТП произошло в 15:15 на в Барнауле на улице Кутузова, 133. Автобус ПАЗ маршрута № 80 сбил 9-летнего мальчика, когда тот ехал на велосипеде по пешеходному переходу.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость