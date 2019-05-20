Появилось видео гибели ребенка под колесами автобуса в Барнауле

ДТП произошло в 15:15 на в Барнауле на улице Кутузова, 133. Автобус ПАЗ маршрута № 80 сбил 9-летнего мальчика, когда тот ехал на велосипеде по пешеходному переходу.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
В группе «Инцидент Барнаул» опубликовали видео момента аварии, где 17 мая погиб ребенок.
ДТП произошло в 15:15 на в Барнауле на улице Кутузова, 133. Автобус ПАЗ маршрута № 80 сбил 9-летнего мальчика, когда тот ехал на велосипеде по пешеходному переходу.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
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