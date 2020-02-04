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Автоновости

«Права приехал получать»: водитель врезался в здание ГИБДД Кемерова

В Кемерово водитель на автомобиле Toyota Corolla въехал в главный вход здания городского ГИБДД, сообщают в паблике «Регион-42 Кемерово».

Водитель врезался в здание ГИБДД Кемерова.
Водитель врезался в здание ГИБДД Кемерова.
vk.com/auto_42.

На фотографии сотрудник автоинспекции и молодой человек, который, судя по всему, и является водителем машины.

Обстоятельства ДТП не уточняются, однако сам факт происшествия породил в паблике массу комментариев.

Местные жители пишут: «Это точно авария года в нашем городе», «Права приехал получать», «Ржу не могу», «Я еще никогда так не смеялась, особенно над ДТП», «Это лучшее, что когда-либо видел», «Он только спросить», «Удар пришелся в самое сердце врага».

Зато, по мнению многих членов паблика, долго не придется ждать оформления ДТП.

«Он еще позвонил в ГИБДД и ему сказали „ждите, к вам выехали“», — смеется один из комментаторов.

«Пока не можем приехать, у нас дверь заклинило», — тут же предположили вероятный ответ ГИБДД.

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