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6 июля
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Автоновости

Права вместо паспорта: готовится нововведение в банковской системе

Российские власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта, пишут «Известия».

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Удостоверение можно использовать для получения ряда банковских услуг, в частности обмена валюты или денежного перевода без открытия счета и других банковских операций, сообщили в Центробанке.

Законопроект разрабатывают Минэкономики, Росфинмониторинг и ЦБ для проведения упрощенной идентификации физлица, пишет bfm.ru.

В Банке России объяснили инициативу тем, что водительские права есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.

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