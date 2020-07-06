Права вместо паспорта: готовится нововведение в банковской системе

Удостоверение можно использовать для получения ряда банковских услуг, в частности обмена валюты или денежного перевода без открытия счета и других банковских операций, сообщили в Центробанке.

Законопроект разрабатывают Минэкономики, Росфинмониторинг и ЦБ для проведения упрощенной идентификации физлица, пишет bfm.ru.

В Банке России объяснили инициативу тем, что водительские права есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.