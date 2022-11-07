7 ноября
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Автоновости

Правда ли, что строительство дороги в обход Славгорода сдвинулось с мертвой точки

Власти Алтайского края вновь возвращаются к идее создания автодороги в обход Славгорода − теперь с использованием новой экологичной технологии. Подорожавшее вдвое строительство может начаться уже в 2025 году. Но это не точно.

Ремонт дорог. Каток.
Ремонт дорог. Каток.
Дмитрий Лямзин.

Алтайский «политех» выиграл тендер стоимостью 600 тыс. руб. 3 ноября на выполнение исследовательских работ по научно-техническому сопровождению проекта обхода Славгорода с применением золошлаковых отходов (ЗШО) ТЭЦ Ярового. В настоящее время золоотвалы теплоэлектростанции расположены на берегу озера Большое Яровое и смываются в него водой.

Использование ЗШО поможет снизить экологическую нагрузку на водоем и удешевить строительство — как сообщили altapress.ru в краевом Минтрансе, шлак, вероятнее всего, будут поставлять безвозмездно. Согласно техзаданию, исследователи должны проработать три схемы, в которых доля ЗШО в строительной смеси (шлак+грунт) будет достигать 25%, 50% и 75%. По итогам предстоит построить и испытать опытный участок дороги.

Проект создания автодороги в обход Славгорода разрабатывали в 2016—2017 годах, однако строительство, которое должно было стартовать в 2017 году, так и не началось. На тот момент его стоимость оценивали в 950 млн рублей. Однако на сегодняшний день оценочные затраты превышают 2 млрд рублей.

Схема обхода Славгорода
Схема обхода Славгорода
Проектная документация

Начало строительства запланировано на 2025 год, но, поскольку в нацпроект обход Славгорода не вошел, а собственный дорожный фонд края ограничен, реальные сроки старта проекта остаются туманными.

Справка

Обход Славгорода поможет туристам быстрее доезжать в набирающий популярность город-курорт Яровое. В настоящий момент на проект строительства получено положительное заключение Госэкспертизы Алтайского края. Строительство предусматривается в пять этапов.

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