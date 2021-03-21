Правила сделок с подержанными автомобилями изменятся в России с 1 мая

Сделку можно будет осуществлять, используя «Госуслуги». Это позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.
В то же время, осуществление сделки через «Госуслуги» будет доступно только физлицам и исключительно в случае оформления автомобиля с пробегом.
Пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на «Госуслугах».