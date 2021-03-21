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Автоновости

Правила сделок с подержанными автомобилями изменятся в России с 1 мая

Правила купли-продажи автомобилей с пробегом изменятся в России с 1 мая текущего года, сообщает RT.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Сделку можно будет осуществлять, используя «Госуслуги». Это позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

В то же время, осуществление сделки через «Госуслуги» будет доступно только физлицам и исключительно в случае оформления автомобиля с пробегом.

Пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на «Госуслугах».

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