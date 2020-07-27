Правила техосмотра стали в России более жесткими, на липовой диагностике далеко не уедешь

Для того, чтобы автовладельцы не попались на развод мошенников, они должны знать, что оператор техосмотра должен иметь аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков (РСА). На сайте этой организации есть реестр об аккредитованных операторах, пояснил заместитель исполнительного директор РСА Сергей Ефремов.
«Если автовладелец пройдет техосмотр у неаккредитованного оператора, то данные о такой диагностической карте не попадут в ЕАИС ТО, а автовладелец впоследствии не сможет купить полис ОСАГО», — предупредил Сергей Ефремов.
Он отметил, что для попадания в реестр операторы техосмотра должны полностью соответствовать требованиям Федерального закона № 170 «О техническом осмотре», а за нарушение правил проведения процедуры их могут привлекать к административной ответственности.
Напомним, с 8 июня 2020 года в России начали действовать новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. Их цель — заставить автовладельцев проходить процедуру ТО по-настоящему, а не покупать липовый документ под названием «диагностическая карта» за 1 тыс. рублей.
По новым правилам ГИБДД в случае выявления нарушений будет аннулировать эти диагностические карты, а заодно и страховые полисы.