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Автоновости

Правила техосмотра стали в России более жесткими, на липовой диагностике далеко не уедешь

Нелегальные операторы техосмотра теперь будут преследоваться в рамках Уголовного кодекса РФ, как незаконные предприниматели. Соответствующие изменения в статью 171 УК РФ вступили в силу 27 июля.

Реформа техосмотра привязала талон техосмотра к полису ОСАГО.
Реформа техосмотра привязала талон техосмотра к полису ОСАГО.
Михаил Хаустов

Для того, чтобы автовладельцы не попались на развод мошенников, они должны знать, что оператор техосмотра должен иметь аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков (РСА). На сайте этой организации есть реестр об аккредитованных операторах, пояснил заместитель исполнительного директор РСА Сергей Ефремов.

«Если автовладелец пройдет техосмотр у неаккредитованного оператора, то данные о такой диагностической карте не попадут в ЕАИС ТО, а автовладелец впоследствии не сможет купить полис ОСАГО», — предупредил Сергей Ефремов.

Он отметил, что для попадания в реестр операторы техосмотра должны полностью соответствовать требованиям Федерального закона № 170 «О техническом осмотре», а за нарушение правил проведения процедуры их могут привлекать к административной ответственности.

Напомним, с 8 июня 2020 года в России начали действовать новые правила прохождения техосмотра транспортных средств. Их цель — заставить автовладельцев проходить процедуру ТО по-настоящему, а не покупать липовый документ под названием «диагностическая карта» за 1 тыс. рублей.

По новым правилам ГИБДД в случае выявления нарушений будет аннулировать эти диагностические карты, а заодно и страховые полисы.

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