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15 декабря
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Автоновости
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Правительство намерено снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Правительство России поручило МВД и Минтрансу РФ «представить предложения» по введению штрафа за превышение скорости на 10−20 км/ч, сообщает «Коммерсант». С 1 марта 2013 года превышение лимита менее чем на 20 км/ч оставалось ненаказуемым.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Еще в 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, но до Госдумы он не дошел. В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение вице-премьера РФ Максима Акимова.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20−40 км/ч. Это самое распространенное нарушение правил дорожного движения. По данным «Коммерсант», только в Москве возвращение штрафа может принести дополнительные 50 млн рублей ежегодно — вдвое больше, чем за все нарушения ПДД.

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