Правительство обязало водителей носить в темноте спецжилеты

Правительство России дополнило ПДД пунктом, который обязывает водителей в случае вынужденной остановки в темное время суток за пределами населенных пунктов надевать светоотражающую куртку или жилет, сообщают "Известия".
В пояснительной записке написано, что за шесть месяцев этого года в России произошло 66 случаев наезда на водителей, остановившихся на обочине в темное время суток. Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее уже приняли аналогичные требования для пешеходов, которых обязали носить светоотражающие элементы при передвижении вне населенных пунктов. В результате количество ДТП с их участием удалось снизить на 10,2% – до 7,5 тыс. ДТП за шесть месяцев 2017 года.
Новое постановление вступает в силу спустя 90 дней после официального опубликования.
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