Как обычно стоит пр. Строителей. Видимо, весь Барнаул поехал в ТРЦ Galaxy за подарками. Такая же картина наблюдается возле остальных торговых центров города.

Выехать по ул. Цеховой или Профинтерна будет проблематично — там автомобили практически не двигаются. В пробке стоит и Павловский тракт.

По пр. Ленина еще можно проехать, а вот по пр. Красноармейскому уже тяжело, особенно в сторону пр. Строителей.

Ранее утром 30 декабря пробки в Барнауле рассосались.