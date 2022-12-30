30 декабря
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Автоновости

Праздник почти пришел, а барнаульцы опаздывают — стоят в 9-балльных пробках

Пробки перед Новым годом сковали улицы Барнаула, передает сервис Яндекс.Пробки.

Пробки.
Пробки.
Яндекс.Пробки.

Как обычно стоит пр. Строителей. Видимо, весь Барнаул поехал в ТРЦ Galaxy за подарками. Такая же картина наблюдается возле остальных торговых центров города.

Выехать по ул. Цеховой или Профинтерна будет проблематично — там автомобили практически не двигаются. В пробке стоит и Павловский тракт.

По пр. Ленина еще можно проехать, а вот по пр. Красноармейскому уже тяжело, особенно в сторону пр. Строителей.

Ранее утром 30 декабря пробки в Барнауле рассосались.

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