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Почему в Барнауле такие пробки?

П последние дни пробки в городе связаны с предновогодней суетой. Люди стремятся скорее купить подарки близким и продукты к праздничному столу. К ним присоединяются гости из ближайших городов и регионов, которые тоже едут в Барнаул за покупками.

«В этом году дорожная обстановка осложнена из-за перекрытия моста на проспекте Ленина, что также, безусловно, влияет на ситуацию», — добавил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Иван Гармат.

Также в Барнауле продолжаются новогодние представления для учащихся начальных классов со всего края. Их сопровождают экипажи ДПС, которые следуют по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, Павловскому тракту, улице Молодежной.