Городской комитет по дорожному хозяйству отметил, что тяжелее всего ситуация на дорогах будет 28 и 29 декабря.
«Дорожная обстановка в городе осложнена из-за большого количества предпраздничных мероприятий и подготовкой горожан к новогодним праздникам», — сообщили в мэрии Барнаула.
П последние дни пробки в городе связаны с предновогодней суетой. Люди стремятся скорее купить подарки близким и продукты к праздничному столу. К ним присоединяются гости из ближайших городов и регионов, которые тоже едут в Барнаул за покупками.
«В этом году дорожная обстановка осложнена из-за перекрытия моста на проспекте Ленина, что также, безусловно, влияет на ситуацию», — добавил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Иван Гармат.
Также в Барнауле продолжаются новогодние представления для учащихся начальных классов со всего края. Их сопровождают экипажи ДПС, которые следуют по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, Павловскому тракту, улице Молодежной.
Городской комитет по дорожному хозяйству сообщил, что дорожные службы оперативно расчищают основные магистрали от снега — они работают круглосуточно.
В усиленно режиме работают экипажи ДПС на оживленных перекрестках города. В частности, на проспекте Калинина, площади Октября, на участке Павловского тракта — проспекта Строителей и других.
Комитет совместно с Госавтоинспекцией при необходимости регулирует светофоры в ручном режиме — чтобы увеличить пропускную способность наиболее загруженных магистралей.
Непростая ситуация на дорогах сохранится вплоть до 31 декабря.
С 1 января на улицах Барнаула станет гораздо свободнее. Предположительно, пробки сведутся к минимуму на протяжении новогодних каникул.
Чтобы избежать дискомфорта на дорогах, водителям следует:
- Заранее планировать время поездок,
- Избегать часов пик,
- Заранее продумывать маршруты,
- По возможности выбирать для покупок магазины рядом с домом,
- Быть предельно внимательными и уважать всех участников дорожного движения,
- Соблюдать ПДД.
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