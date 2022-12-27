27 декабря
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Автоновости

Раз, два, три, пробка — пропади. Когда автомобильные заторы «рассосутся» в Барнауле

Барнаульские автомобилисты на протяжении двух недель вынуждены стоять в пробках. А в предпраздничные дни дороги и вовсе замерли в ожидании новогоднего чуда. Когда пробки достигнут своего пика и по улицам города можно будет проехать спокойно — в материале altapress.ru.

Пробка.
Пробка.
unsplash.com
1
В какие дни заторы будут сильнее всего?

Городской комитет по дорожному хозяйству отметил, что тяжелее всего ситуация на дорогах будет 28 и 29 декабря.

«Дорожная обстановка в городе осложнена из-за большого количества предпраздничных мероприятий и подготовкой горожан к новогодним праздникам», — сообщили в мэрии Барнаула.

2
Почему в Барнауле такие пробки?

П последние дни пробки в городе связаны с предновогодней суетой. Люди стремятся скорее купить подарки близким и продукты к праздничному столу. К ним присоединяются гости из ближайших городов и регионов, которые тоже едут в Барнаул за покупками.

«В этом году дорожная обстановка осложнена из-за перекрытия моста на проспекте Ленина, что также, безусловно, влияет на ситуацию», — добавил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Иван Гармат.

Также в Барнауле продолжаются новогодние представления для учащихся начальных классов со всего края. Их сопровождают экипажи ДПС, которые следуют по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, Павловскому тракту, улице Молодежной.

Пробка.
Пробка.
unsplash.com
3
Что делают дорожные службы?

Городской комитет по дорожному хозяйству сообщил, что дорожные службы оперативно расчищают основные магистрали от снега — они работают круглосуточно.

В усиленно режиме работают экипажи ДПС на оживленных перекрестках города. В частности, на проспекте Калинина, площади Октября, на участке Павловского тракта — проспекта Строителей и других.

Комитет совместно с Госавтоинспекцией при необходимости регулирует светофоры в ручном режиме — чтобы увеличить пропускную способность наиболее загруженных магистралей.

4
Когда пробки окончательно рассосутся?

Непростая ситуация на дорогах сохранится вплоть до 31 декабря.

С 1 января на улицах Барнаула станет гораздо свободнее. Предположительно, пробки сведутся к минимуму на протяжении новогодних каникул.

Водитель, руль.
Водитель, руль.
pixabay.com
5
Что сделать, чтобы избежать пробки?

Чтобы избежать дискомфорта на дорогах, водителям следует:

  • Заранее планировать время поездок,
  • Избегать часов пик,
  • Заранее продумывать маршруты,
  • По возможности выбирать для покупок магазины рядом с домом,
  • Быть предельно внимательными и уважать всех участников дорожного движения,
  • Соблюдать ПДД.

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