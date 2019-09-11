Праздник в подарок: как в Барнауле в День города прошло грандиозное Автошоу 2019

Грандиозное автошоу с экстремальными заездами, невероятными трюками, бодрой музыкой и яркой концертной программой — такой подарок преподнес барнаульцам на День города Автоцентр АНТ . Праздник длился целый день на площадке перед ТРЦ Galaxy.

Программа была насыщенной, много зон активностей для взрослых и детей, гости насладились тест-драйвом с экстремальным прохождением внедорожных препятствий по преодолению горок, бревен, специально созданных качелей, колодцев, рельсов. Специально для праздника и зрелищности были построены две трассы — среднего и высокого уровня сложности для автомобилей Hyundai, Mitsubishi, Nissan. Специально для этого праздника, организаторы подготовили экстремальные заезды через диагональное вывешивание автомобилей Mitsubishi и проезд «железных коней» через 12-метровый бассейн, наполненный водой.

Все желающие могли познакомиться вживую с интересующими их машинами — к просмотру были представлены 23 автомобиля Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun и Infiniti.

Автошоу 2019. Семён Рогожников

А те, кто пожелал узнать все детали о покупке авто, приняли участие в ярмарке кредитов и страховок, которые провели банки-партнеры в лице ООО «Русфинанс Банк», «Сетелем Банк» ООО и ПАО «Совкомбанк» и Банка ВТБ (ПАО). В итоге горожане получили возможность прямо на месте подать заявку на приобретение машины.

Автошоу 2019. Семён Рогожников

Праздник носил поистине семейный формат — маленьких гостей ждали отличная музыка, тематические зоны, игровая площадка с батутом, аниматорами, аквагриммом, а также сладкие угощения и сюрпризы.

Автошоу 2019. Семён Рогожников

Яркую атмосферу праздника обеспечил генеральный партнер Автошоу-2019 — энергетический напиток «Таргет», порадовавший барнаульцев новинками, дегустациями, конкурсами, зажигательными шоу и подарками.

Автошоу 2019. Семён Рогожников

Любителей культурного досуга ждали выступления «Русского камерного оркестра города Барнаула», дуэта «TWINS», ансамблей «Огоньки» и «Вечерки», а также духовового оркестра «Ритм бент» детской школы искусств № 8 и артистов музыкального театра. Также на радость публике состоялся флешмоб от краевой спортивной школы «Олимпийского резерва» и был представлен показательный номер Алтайской краевой федерации «Универсальный бой».

Автошоу 2019. Семён Рогожников

Автоцентр АНТ — официальный дилер легендарных марок Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun и Infinity благодарит всех гостей, партнеров и своих клиентов за участие в Автошоу 2019.

Автоцентр АНТ всегда рад своим постоянных и новым клиентам и гарантирует предоставление выгодных условий по обслуживанию и приобретению автомобиля!

Datsun, ( 3852) 28−22−11

3852) 28−22−11 Hyundai, ( 3852) 29−00−20

3852) 29−00−20 Infiniti, ( 3852) 28−22−22

3852) 28−22−22 Mitsubishi, ( 3852) 29−00−29

3852) 29−00−29 Nissan, ( 3852) 28−22−22

Сайт: www.ant22.ru