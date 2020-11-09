Предприимчивый барнаулец продает уникальный мотоцикл за бешеные деньги

Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
Судя по всему, продавец не очень-то хочет расставаться со своей «Яхой». Он указал в объявлении, что ищет мастеров, которые могут восстановить экземпляр. Однако тут же готов рассмотреть обмен на недвижимость, строительные материалы и мопед.
Двухцилиндровому спортбайку через пару лет перевалит за четвертый десяток. Свои былые 189 км/ч «старичок» сегодня вряд ли наберет.
«Если у вас есть что-то на этот мотоцикл, то оставляйте контакт, пишите что есть, предлагайте», — призывает автор объявления.
Продавец также заявил, что цена «взята с небес» из-за уникальности модели.
Она действительно редкая. Легендарный мотоцикл выпускался в течение всего трех лет, два из которых он был доступен только в Канаде и Японии.