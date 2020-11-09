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Автоновости

Предприимчивый барнаулец продает уникальный мотоцикл за бешеные деньги

Житель Барнаула запросил 5 млн рублей за свой мотоцикл Yamaha RD350 LC 1983 года. За последние несколько месяцев это рекордное предложение на региональном рынке. Давно на вторичном рынке Барнаула не показывались столь дорогостоящие металлические «кони».

Yamaha RD350 LC 1983 года
Yamaha RD350 LC 1983 года
Сайт объявлений "Авито".

Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Судя по всему, продавец не очень-то хочет расставаться со своей «Яхой». Он указал в объявлении, что ищет мастеров, которые могут восстановить экземпляр. Однако тут же готов рассмотреть обмен на недвижимость, строительные материалы и мопед.

Двухцилиндровому спортбайку через пару лет перевалит за четвертый десяток. Свои былые 189 км/ч «старичок» сегодня вряд ли наберет.

«Если у вас есть что-то на этот мотоцикл, то оставляйте контакт, пишите что есть, предлагайте», — призывает автор объявления.

Продавец также заявил, что цена «взята с небес» из-за уникальности модели.

Она действительно редкая. Легендарный мотоцикл выпускался в течение всего трех лет, два из которых он был доступен только в Канаде и Японии.

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