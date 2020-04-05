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Автоновости

Прекращено автобусное сообщение между Алтаем и Кузбассом

На неизвестный срок приостановлено автобусное сообщение между Алтайским краем и Кемеровской областью, информирует алтайский оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Автобус, пассажироперевозки.
Автобус, пассажироперевозки.
altapress.ru

«Отменены все 10 автобусных рейсов, связывающих соседние регионы. Это сделано по инициативе кемеровчан», — говорится в сообщении.

Пассажирские перевозки восстановят после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Кемеровское правительство ранее сообщило, что в администрации Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай и Красноярского края направили соответствующие обращения.

«<…> для минимизации рисков появления новых случаев заражения ограничить пассажирское сообщение внутри Сибирского Федерального округа и поддержать принимаемые в Кузбассе меры по изоляции региона путем рейсов межрегионального автобусного сообщения», — объяснили власти Кузбасса.

В случае необходимости можно воспользоваться авиа- и ж/д транспортом. Также не запрещено передвижение между регионами на личном транспорте.

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