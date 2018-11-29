Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил точку в истории со знаком «шипы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак «Шипы». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Знак „Шипы“ потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установка знака не позволяет другим участникам дорожного движения однозначно оценить траекторию и особенности движения водителя, пишет Газета.ru.

Напомним, обязательным для пользователей шипованных покрышек знак «Ш» стал 4 апреля 2017 года в связи, за нарушение с тех пор применялся штраф 500 рублей. Спустя год начальник ГИБДД Михаил Черников назвал подобную практику «дурью» и обещал разобраться.

Что еще изменилось?

Как сообщает «Коммерсант», помимо уточнений, связанных со знаком «Ш», в ПДД внесен еще ряд технических, но важных поправок. Одна из них касается знака «Инвалид», который дает право в том числе на парковку на инвалидных местах.

Опознавательный знак «Инвалид» из открытых источников

В прежней редакции правил было сказано, что знак разрешается использовать инвалидам I и II групп (либо на машинах, перевозящих таких инвалидов). Теперь эта возможность доступна инвалидам и III группы.

Всем инвалидам без исключения теперь можно будет ставить машины в зоне действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам месяца»). Для инвалидов I и II групп сохраняется расширенная льгота: им можно также проезжать под знак 3.2 «Движение запрещено» и «Движение механических транспортных средств запрещено».