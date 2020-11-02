Премьера абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA в уникальном цифровом формате

ŠKODA проведет видеопрезентацию абсолютно новой OCTAVIA четвертого поколения. В период с 2 по 15 ноября на популярных онлайн-ресурсах нашего города будет опубликован уникальный видеоконтент, рассказывающий о еще более стильном и современном дизайне модели, о высокотехнологичных инновационных решениях и об уникальных Simply Clever решениях, о новой современной концепции интерьера, а также о том, как новая ŠKODA OCTAVIA сохранила и приумножила свои традиционные достоинства. Благодаря такому формату все те, кто заинтересовался новинкой, смогут принять участие в видеопрезентации и узнать больше об автомобиле, где бы они ни находились. С подробным расписанием публикации видеоконтента можно ознакомиться по cсылке: @skoda_ant22
Ян Прохазка,
глава марки ŠKODA в России:
— Премьера OCTAVIA четвертого поколения ознаменовала выход нашего мирового бестселлера на новый уровень. Мы уверены, что многим клиентам и их семьям было бы интересно узнать, какой стала эта модель в новом воплощении. Она получила значительно расширенные комплектации и инновационное оснащение. Располагая полным прайс-листом на доступные сейчас версии автомобиля и ознакомившись с подробной видеопрезентацией, поклонникам марки будет намного проще принять решение о покупке новой OCTAVIA, соответствующей их потребностям.
Первым на российском рынке появится турбированный двигатель 1.4 TSI, который работает в паре с 6-ступеначтой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и развивает 150 л.с. Четвертое поколение модели доступно в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.
Active Plus
Оснащение комплектации Active Plus стало значительно богаче, чем прежде. Уже в стандартное оборудование входят кондиционер, мультимедийная система Swing с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кнопка бесключевого запуска двигателя, колесные диски диаметром 16 дюймов, а также светодиодный ближний и дальний свет фар и светодиодные дневные ходовые огни. Крепления ISOFIX для детского кресла теперь есть не только на втором ряду, но и на переднем пассажирском сиденье, а в версии с автоматической трансмиссией установлен ассистент подъема в гору и многофункциональное двухспицевое рулевое колесо с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач.
Стоимость новой OCTAVIA 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 409 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией — от 1 466 000 рублей.
Ambition Plus
Комплектация Ambition Plus максимально приближена к топовой комплектации третьего поколения модели. В ее оснащение добавляются передние светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик дождя и света, шторки безопасности, а также функция SmartLink, благодаря которой впервые можно подключать смартфоны по Wi-Fi. Автомобиль оснащается легкосплавными колесными дисками VELORUM диаметром 16 дюймов. Сиденья с поясничными опорами, двухзонный климат-контроль Climatronic, дополнительные разъемы USB-C (один — в салонном зеркале заднего вида и два — сзади), а также новые эластичные карманы-сетки SigmaQuick в багажном отделении делают автомобиль еще более комфортным.
Стоимость новой OCTAVIA Ambition Plus 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 499 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией — от 1 556 000 рублей.
Style Plus
Список оснащения комплектации Style Plus также существенно расширился. Так, в дополнение к противотуманным фарам с функцией освещения поворотов добавились светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, легкосплавные диски ROTARE диаметром 17 дюймов, а также хромированную накладку в нижней части радиаторной решетки. В салоне автомобиля — мультимедийная система Bolero с 10-дюймовым дисплеем и 8 динамиками или, в качестве опции, радионавигационная система Columbus, которая может отображать карту в различном масштабе на цифровой приборной панели и центральном экране. Эта новая функция, как и многие другие, управляется сенсорным слайдером, расположенным под дисплеем.
Стоимость новой OCTAVIA Style Plus 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 700 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией — от 1 757 000 рублей.
Испытайте ощущения от вождения ŠKODA OCTAVIA. В официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» вы можете протестировать ŠKODA OCTAVIA всей семьей. Для семейного тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста. Оцените безупречное качество и комфорт абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA всей семьей в официальном дилерском центре «АНТ Барнаул».
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