Премьера абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA в уникальном цифровом формате

Одна их самых популярных в мире моделей чешского бренда уже доступна для заказа в расширенных комплектациях — Active Plus, Ambition Plus и Style Plus — с тремя бензиновыми двигателями на выбор у официального дилера ŠKODA в Алтайском крае «АНТ Барнаул».

ŠKODA проведет видеопрезентацию абсолютно новой OCTAVIA четвертого поколения. В период с 2 по 15 ноября на популярных онлайн-ресурсах нашего города будет опубликован уникальный видеоконтент, рассказывающий о еще более стильном и современном дизайне модели, о высокотехнологичных инновационных решениях и об уникальных Simply Clever решениях, о новой современной концепции интерьера, а также о том, как новая ŠKODA OCTAVIA сохранила и приумножила свои традиционные достоинства. Благодаря такому формату все те, кто заинтересовался новинкой, смогут принять участие в видеопрезентации и узнать больше об автомобиле, где бы они ни находились. С подробным расписанием публикации видеоконтента можно ознакомиться по cсылке: @skoda_ant22

Новая ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Новая ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Новая ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Новая ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Новая ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Ян Прохазка,

глава марки ŠKODA в России:

— Премьера OCTAVIA четвертого поколения ознаменовала выход нашего мирового бестселлера на новый уровень. Мы уверены, что многим клиентам и их семьям было бы интересно узнать, какой стала эта модель в новом воплощении. Она получила значительно расширенные комплектации и инновационное оснащение. Располагая полным прайс-листом на доступные сейчас версии автомобиля и ознакомившись с подробной видеопрезентацией, поклонникам марки будет намного проще принять решение о покупке новой OCTAVIA, соответствующей их потребностям.

Первым на российском рынке появится турбированный двигатель 1.4 TSI, который работает в паре с 6-ступеначтой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и развивает 150 л.с. Четвертое поколение модели доступно в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

Active Plus

Оснащение комплектации Active Plus стало значительно богаче, чем прежде. Уже в стандартное оборудование входят кондиционер, мультимедийная система Swing с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кнопка бесключевого запуска двигателя, колесные диски диаметром 16 дюймов, а также светодиодный ближний и дальний свет фар и светодиодные дневные ходовые огни. Крепления ISOFIX для детского кресла теперь есть не только на втором ряду, но и на переднем пассажирском сиденье, а в версии с автоматической трансмиссией установлен ассистент подъема в гору и многофункциональное двухспицевое рулевое колесо с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач.



Стоимость новой OCTAVIA 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 409 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией — от 1 466 000 рублей.

Ambition Plus

Комплектация Ambition Plus максимально приближена к топовой комплектации третьего поколения модели. В ее оснащение добавляются передние светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик дождя и света, шторки безопасности, а также функция SmartLink, благодаря которой впервые можно подключать смартфоны по Wi-Fi. Автомобиль оснащается легкосплавными колесными дисками VELORUM диаметром 16 дюймов. Сиденья с поясничными опорами, двухзонный климат-контроль Climatronic, дополнительные разъемы USB-C (один — в салонном зеркале заднего вида и два — сзади), а также новые эластичные карманы-сетки SigmaQuick в багажном отделении делают автомобиль еще более комфортным.

Стоимость новой OCTAVIA Ambition Plus 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 499 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией — от 1 556 000 рублей.

Style Plus

Список оснащения комплектации Style Plus также существенно расширился. Так, в дополнение к противотуманным фарам с функцией освещения поворотов добавились светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, легкосплавные диски ROTARE диаметром 17 дюймов, а также хромированную накладку в нижней части радиаторной решетки. В салоне автомобиля — мультимедийная система Bolero с 10-дюймовым дисплеем и 8 динамиками или, в качестве опции, радионавигационная система Columbus, которая может отображать карту в различном масштабе на цифровой приборной панели и центральном экране. Эта новая функция, как и многие другие, управляется сенсорным слайдером, расположенным под дисплеем.

Стоимость новой OCTAVIA Style Plus 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 700 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией — от 1 757 000 рублей.

Испытайте ощущения от вождения ŠKODA OCTAVIA. В официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» вы можете протестировать ŠKODA OCTAVIA всей семьей. Для семейного тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста. Оцените безупречное качество и комфорт абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA всей семьей в официальном дилерском центре «АНТ Барнаул».

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