Премьера года в Тойота Центр АЕМ

Новый! Абсолютно Новый Toyota RAV4 на подходе в Тойота Центр АЕМ!

Уже на этой неделе в Тойота Центр АЕМ поступит первая партию абсолютно новых Toyota RAV4. Новый RAV4 ломает стереотипы и начинает новую страницу в своей и без того победоносной истории. Это впечатляющая динамика и комфорт для тех, кто жаждет перемен.

Превосходит границы возможного Абсолютно новые бензиновые двигатели 2 и 2,5 л и новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Абсолютно Новый Toyota RAV4. Источник: Тойота Центр АЕМ

Раздвигает границы дизайна В динамичном дизайне нового Toyota RAV4 органично соединились передовые технологии, брутальный характер и самые актуальные тренды: новый внушительный внедорожный дизайн, ультрасовременные светодиодные фары, легкосплавные 19-дюймовые диски.

Абсолютно Новый Toyota RAV4. Источник: Тойота Центр АЕМ

Стирает границы проходимости Новый Toyota RAV4 оснащен системой выбора режима движения по бездорожью Multi-terrain Select и постоянным полным приводом, снижающим вероятность пробуксировки и повышающим проходимость.

Абсолютно Новый Toyota RAV4. Источник: Тойота Центр АЕМ

Создает новые стандарты комфорта Премиальные материалы отделки интерьера и инновационное техническое оснащение (7-дюймовый дисплей на панели приборов и обновленная мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем) превращают салон нового Toyota RAV4 в вашу личную зону комфорта.

Абсолютно Новый Toyota RAV4. Источник: Тойота Центр АЕМ

Расширяет границы вместительности Впечатляющий комфортабельный салон с новыми эргономичными сидениями и вместительный багажник нового Toyota RAV4 расширяют границы ваших возможностей.

Абсолютно Новый Toyota RAV4. Источник: Тойота Центр АЕМ

Автомобиль представлен в 4 комплектациях: Стандарт, Комфорт, Престиж, Престиж Safety. Осталось только выбрать свою.

Цена стартует от 1 756 000 руб.

Кстати, в первой партии автомобилей осталось всего 3 свободных.

Звоните +7 (3852) 23-23-23 , а лучше приезжайте на Попова, 165 и бронируйте свой автомобиль.

Успейте стать первым!

Абсолютно Новый Toyota RAV4. Источник: Тойота Центр АЕМ

Всем первым покупателям Нового RAV4 Тойота Центр АЕМ приготовил специальные фирменные подарки! А также среди первых покупателей будет разыграна профессиональная видеосъемка и крутой видеоролик с участием владельца и праздничной церемонией выдачи нового Запредельного RAV4.*

Также на автомобили 2019 года выпуска текущего поколения RAV4 действует привлекательное ценовое предложение и увеличенная выгода по Trade-in. Всего 10 автомобилей по горящей цене.

Подробности по телефону +7 (3852) 23-23-23

Тойота Центр АЕМ Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: +7 (3852) 23-23-23

Эл. почта: info@toyota-aem.ru

Сайт: toyota-aem.ru

Инстаграм: @toyotabarnaul

*Организатор акции ООО «АЕМ». Подробная информация об этих и других предложениях — на сайте www.toyota-aem.ru и по телефону 8 (3852) 23-23-23