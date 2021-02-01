Премьера Mazda CX-30. Открытие продаж нового кроссовера в «АлтайАвтоЦентр»

15 января стартовали российские продажи нового кроссовера Mazda CX-30. Премьера года уже представлена в Барнауле, в салоне официального дилера «АлтайАвтоЦентр». Кроссовер можно выбрать из наличия — в автосалон прибыло 7 автомобилей в разных цветах и комплектациях. Или забронировать из ближайшего поступления.

Mazda CX-30 доступна в 9 вариантах цвета и 3 комплектациях: Drive, Active и Supreme. Все автомобили оснащаются двухлитровым двигателем SKYACTIV мощностью 150 л.с.

В стартовой комплектации Drive представлены автомобили с передним приводом, 6-ступенчатой механической коробкой передач. Уже в базовом варианте — максимально полный пакет безопасности и все доступные электронные системы, электрические стеклоподъемники, кондиционер, аудио-система с 8 динамиками.

Премьера Mazda CX-30. Компания «АлтайАвтоЦентр» Премьера Mazda CX-30. Компания «АлтайАвтоЦентр» Премьера Mazda CX-30. Компания «АлтайАвтоЦентр»

В комплектации Active можно выбрать автомобиль с полным или передним приводом, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В числе доступных опций — датчики парковки и камера заднего вида, проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, весь спектр оборудования для активной и пассивной безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал.

В исполнении Supreme предусмотрен максимальный выбор опций.

Стоимость компактного кроссовера — от 1 683 000 руб.*

Официальный дилер Mazda в крае, компания «АлтайАвтоЦентр», приглашает лично познакомиться с премьерой Mazda СХ-30. Приезжайте в автосалон, запишитесь на тест-драйв, получите подробную консультацию в Отделе продаж.

«АлтайАвтоЦентр», официальный дилер Mazda в Алтайском крае Адрес: Павловский тракт, 249 Время работы: пн.-пт. с 09.00 до 18.00, сб. с 09.00 до 14.00 Получить консультацию, записаться на тест-драйв +7 (3852) 535−050

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