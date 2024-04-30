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Автоновости

Премиум мини машинку продают за 16 млн рублей

Smart Fortwo 2018 года выпуска продают в Москве за 16 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Премиум мини машинку продают за 16 млн рублей.
Премиум мини машинку продают за 16 млн рублей.
«Авито»

Компактность и динамичность нового Smart forfour делают его идеальным для города. Этот удивительный хэтчбек удачно скомпонировал в себе все преимущества концепции Smart и 4-местного автомобиля - теперь наслаждаться городскими поездками можно вчетвером. А благодаря вместительному багажному пространству Smart forfour способен решить практически любые задачи.

Центральными элементами дизайна в новом forfour являются обновленные галогеновые ходовые фары и фальшрадиаторная решетка со встроенным логотипом.

Короткая колесная база, а также ультракомпактные габариты кузова обуславливают великолепные ходовые качества и непревзойденную маневренность. Благодаря системе Direct-Steer диаметр разворота Smart forfour составляет всего 8.65 м, что позволит с легкостью прокладывать дорогу в узком горoдском потоке или без проблем обустроиться на тесной парковке.

У Smart Fortwo бензиновый двигатель на 0,9 л, роботизированная коробка передач и 90 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что популярный мотовездеход продают за 480 тыс. рублей.

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