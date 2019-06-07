Президент Алтайской краевой федерации плавания рассказал о своей любви к марке Hyundai

Помимо руководства бассейном «Обь» Сергей Кашников несет обязанности президента Алтайской краевой федерации плавания и занимается важными социальными вопросами как член краевой и российской Общественной палаты. Ему частенько приходится колесить по городам региона и Сибири.

Директор барнаульского спорткомплекса Обь и президент Алтайской краевой федерации плавания Сергей Кашников водит машины уже 34 года. Последние 13 лет он отдает предпочтение марке Hyundai. По долгу службы он часто находится в разъездах. Сергей рассказал altapress.ru, чем ему нравятся машины Hyundai и где он обслуживает своих «железных коней».

Сергей Кашников:

Я курирую работу спортивных школ и спортивно-оздоровительных комплексов края. Нередко мне приходится ездить на большие расстояния: в Рубцовск, Славгород, Новосибирск, Кузбасс. Поэтому автомобиль для меня — незаменимый помощник.

С 1985 года, после получения водительских прав, Сергей сменил много автомобилей. С 2006 года он стал поклонником марки Hyundai.

Сергей Кашников:

Моим первым Hyundai стал Trajet — 7-местный минивен. На нем я ездил до 2011 года. Затем приобрел Santa Fe, отъездил на нем 8 лет. Сдал по trade-in с пробегом 170 тыс. км в феврале 2019 года и взял представителя нового поколения этой модели.

Удобный , проходимый , экономичный

Новый Hyundai Santa Fe Сергей считает очень удобной машиной. По сравнению с «прародителем», на котором он ездил до этого, комфорта стало на порядок больше, заверяет мужчина.

Источник: Автоцентр АНТ.

Сергей Кашников:

По техническим параметрам меня устраивал и предыдущий автомобиль: он был износостойкий, недорогой в обслуживании, экономный в плане потребления топлива. Глобального ремонта на нем не было, по гарантии менял стойки и колодки, и все. Но новая машина, конечно, намного более современная, что говорить. В ней есть подогрев передних и задних сидений, хороший кондиционер и вентиляционная система, подогрев руля, круиз-контроль. «Умные» камеры заднего вида дают подсказки при развороте, а встроенная GPS-навигация позволяет не потеряться в дороге.

Нареканий нет

Одной из главных положительных особенностей Santa Fe Сергей считает прекрасную проходимость автомобиля по плохим дорогам.

Сергей Кашников:

Машина прекрасно подходит для семейного отдыха: она вместительная, багажник большой. Ну и комфортно в ней очень: когда приходится ездить в один день по 400−500 км в одну сторону и обратно, удобство имеет большое значение.

Все свои Hyundai Сергей Кашников покупал в Автоцентре АНТ. За столько лет сотрудничества у него не нашлось нареканий к дилеру.

Сергей Кашников:

Ребята молодцы, работают качественно. Меня впечатляют результаты их труда. Серьезных накладок у нас с ними никогда не было. Они всегда напоминают про сроки ТО, быстро устраняют поломки, и по деньгам меня все устраивает. Да и если бы мне что-то не нравилось, разве стал бы я покупать у них новую машину?

С какими скидками можно купить Hyundai SANTA FE сейчас

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai в Барнауле — объявил акцию с масштабными скидками на популярные кроссоверы Santa Fe и Tucson во всех цветах и комплектациях.

С 27 мая по 27 июня будут действовать горячие скидки по программам обмена вашего автомобиля на новый Hyundai SANTA FE, а также специальные скидки до 300 000 руб. при покупке в кредит или за наличный расчет.

Источник: Автоцентр АНТ.

Следите за выходом в ленте новостей altapress.ru следующих интервью, в котором расскажем о интересных жителях нашего края и их отношении к автомобилям марки Hyundai.