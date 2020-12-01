Прими участие в тест-драйве новых внедорожников Toyota и получи подарок

Toyota Land Cruiser Prado, Hilux и Fortuner — три внедорожника, одна команда, которая покорит любую дорогу и станет верным спутником на пути к достижению любой цели.
Их выдающиеся внедорожные качества обеспечивают не только свободу передвижения, но и свободу выбора увлечений. Охота, рыбалка, встречи с друзьями на природе — это целое приключение, которое хочется разделить с близкими.
Выберите интересующий Вас автомобиль и испытайте его в действии!Отправляйтесь в свое путешествие за рулем внедорожников Toyota!
Чтобы зарегистрироваться на тест-драйв, свяжитесь с Тойота Центр Барнаул по телефону +7(3852)23−23−23
За прохождение тест-драйва Вы получаете гарантированный подарок.*
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Тойота Центр Барнаул АЕМ Холдинг
Адрес: Павловский тракт, 164 а,
Тел.: +7 (3852)23−23−23,
Сайт: www.toyota-aem.ru
*Акция действует с 7 по 13 декабря 2020 года. Подробности об условиях акции, участвующих моделях, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у специалистов отдела продаж Тойота Центр Барнаул по тел. +7 (3852)23−23−23.