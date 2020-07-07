«Продам диван на двух колесах». ТОП-10 самых дорогих подержанных мотоциклов Барнаула

Лето — это время путешествий и желания колесить по дорогам. А мотоцикл — это возможность прочувствовать вкус пути, обуздать ветер и укатить в закат от всех проблем. Если вы любите риск и скорость, то именно для вас altapress.ru подготовил жаркий июльский рейтинг самых дорогих мотоциклов в Барнауле по версии интернет-сервисов «Авито», farpost.ru и avto.ru.

Рейтинг самых дорогих мотоциклов на вторичном рынке Барнаула

1. BMW R 1200 GS Adventure — 1,45 млн рублей

BMW R 1200 GS Adventure. Сайты частных объявлений.

Легендарный приключенческий Эндуро 2018 года выпуска занимает первое место в десятке. Автор объявления уверяет, что мотоцикл на полном ходу, растаможен, имеет оригинальный ПТС и не требует ремонта. Радует небольшой пробег свежего «туриста» — всего 11 тыс.км.

2. BMW K 1600 GTL — 1,2 млн рублей

BMW K 1600 GTL Сайты частных объявлений.

На втором месте по стоимости оказался спорт-турист BMW K1600GTL. Его называют зверем с неповторимым дизайном и легендарным шестицилиндровым двигателем. Этот спортик — 2013 года выпуска и набегал всего 7 450 км, практически один сезон. Продавец уверяет, что все документы в порядке, состояние исправное. Однако никаких гарантий не дает, а возможность возврата не рассматривает. «Новый. Обвес весь Wunderlich. Керамика 3 слоя, обклеен пленкой. Брал у дилера, пробег состоянию соответствует», — пишет владелец.

3. Yamaha V-max 1700 — 1 млн рублей

Yamaha V-max 1700 Сайты частных объявлений.

Бронзу забрал драгстер Yamaha V-max 1700. За мотоцикл 2012 года выпуска продавец требует очень круглую сумму в рублях. Но четкой характеристики аппарата он не дает, ограничиваясь замечанием о тюнингованном баке на 25 литров, размером заднего колеса (240/40r 18) и системой выпуска Akrapovic. ЗВеря надо смотреть на месте.

4. Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited — 800 тыс. рублей

Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited. Сайты частных объявлений.

Легендарный старичок не вошел в тройку лидеров и не дотянул до отметки в 1 млн рублей. Культовый «Харлей» из 2009 года оценили в 800 тыс. рублей. Автор не распространяется о характеристиках мотоцикла. Единственное, что известно из объявления — «много допов, много доработок». В общем, старичка оперировали.

5. MOTO Guzzi Griso 1200 SE — 780 тыс. рублей

MOTO Guzzi Griso 1200 SE. Сайты частных объявлений.

Пятую сточку занял красивый итальянец MOTO Guzzi Griso 1200 SE. Брутальная классика была выпущена в 2010 году и пробежала 7 560 км. Визуально «Гуцци» выглядит как из салона. Владелец итальянского жеребца говорит, что состояние идеальное, новые аккумулятор и покрышки. Есть регулируемые подножки и ветровое стекло.

6. Honda GL1800 GoldWing — 720 тыс. рублей

Honda GL1800 GoldWing. Сайты частных объявлений.

На шестом месте оказалась японская золотокрылая Honda GL1800 GoldWing. Мотоцикл был собран в США, где использовался в качестве сопровождающего велогонки. В 2015 году нынешний владелец его растаможил и откатал два сезона. Пробег — 49 тыс. км. Последние три года, как уверяет владелец, японка стояла в гараже.

«Продам диван на двух колесах с темпераментом ракеты. HONDA GoldWing — самый крупный серийный мотоцикл в мире с динамикой разгона выше, чем у Lamborghini Diablo VT. Самый навороченный люкс-турер 2006 года выпуска (год, когда были наконец исправлены проблемы со слабой алюминиевой рамой 2001−2005 г.в.)» — вот как нужно любить и рекламировать свою игрушку. Продавец согласен провести осмотр по видеосвязи с реальным покупателем и доставить в любой регион своим ходом.

7. KTM 1050 Adventure — 600 тыс. рублей

KTM 1050 Adventure. Сайты частных объявлений.

Еще один приключенческий мотоцикл, который рассматривали — как входной билет в историю туризма. Владелец KTM 1050 Adventure продает эндуро австрийской сборки за приемлемые деньги. Особенно если учесть, что пробег небольшой — всего 6100 км. Видимых повреждений нет. Продавец на торг не согласен.

8. BMW R 1200 GS — 530 тыс. рублей

BMW R 1200 GS. Сайты частных объявлений.

Еще один серьезный зверь, оставшийся без развернутого описания. Жаль, что владелец похвастался только стоимостью тюнинга. Она оказалась равна двум штукам баксов.

9. ЧЗ-125 — 500 тыс. рублей

Мотоцикл ЧЗ-125. Сайты частных объявлений.

А вот владелец этих мотоциклов торговаться не намерен. Поэтому коллекцию ЧЗ-125 передаст в надежные руки только за 500 тыс. рублей. Кроссовые мотоциклы выпуска 1990 года уже давно вышли на пенсию и пылятся в гараже. Документов на них у владельца нет. С этим надо будет что-то делать.

10. MOTO guzzi 1200 Sport — 498,5 тыс. рублей

MOTO guzzi 1200 Sport Сайты частных объявлений.

Завершает рейтинг самых дорогих мотоциклов на вторичном рынке еще один поджарый итальянец со спортивным характером. «Собран в Европе и приплыл в Россию колесить дороги», — пишет селлер. Продавец говорит, что купил мотоцикл на японском аукционе BDS и растаможил его в 2015 году. Общий пробег составил 16,9 тыс. км, по России — 9,8 тыс км.