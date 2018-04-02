Продавцы предупредили: к лету бензин на Алтае может подорожать на 5 рублей

Что случилось?

28 марта оптовые цены на бензин на бирже в Санкт-Петербурге достигли исторического максимума. Всего за месяц они выросли на 8% за топливо марки АИ-92 и на 9,5% за АИ-95.

Ренат Фаттахов,

вице-президент Российского топливного союза:

—По всей математической логике цены на АЗС должны вырасти уже сейчас. Порядок может быть разный, от 3 до 5 рублей в зависимости от региона.

До выборов оптовые цены снизили, сработал регулятор. Но за последние две недели объемы продаж бензина резко снизились и цена выросла на глазах.

Почему растет цена?

1. Нефтяным компаниям сейчас выгоднее продавать нефть и нефтепродукты на экспорт. На внутренний рынок они сокращают поставки (с декабря по конец марта — в три раза) и формируют искусственный дефицит. Об этом пишет "Совет по товарным рынкам" (СПТР) в письме к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву (есть в распоряжении altapress.ru).



2. Весной традиционно растет спрос на горючее — начинаются весенние полевые работы у аграриев и оживают "подснежники" — автомобилисты, которые не пользовались машиной зимой.



3. Растут акцизы. Их в очередной раз увеличили с 1 января. Следующее повышение — 1 июля. В целом за год акцизы на бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за литр бензина на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за литр дизельного топлива на 76 копеек, говорится в мартовском выпуске доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

Что предлагает бизнес?

СПТР просит Медведева повысить долю топлива, которую нефтяные компании должны продавать через биржу с 10% до 50%. Это должно увеличить предложение на рынке и решить проблему дефицита. Второе предложение - снизить ставки акцизов на 2–3 рубля на литр.

Что говорят власти?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит причин влиять на биржевые и розничные цены на нефтепродукты. Их уровень позволяет ситуации на рынке быть устойчивой в ближайшее время, заявил "Интерфаксу" замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Ведомство также отправило предостережение в СПТР не делать публичных заявлений о росте цен на горючее. По мнению госоргана, это может вызвать ажиотаж и нарушить баланс спроса и предложения.

Позже глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство будет штрафовать тех, кто допустит резкий и необоснованный рост цен на АЗС.

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