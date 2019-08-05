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5 августа
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Автоновости

Продлен срок ремонтных работ на старом мосту в Барнауле

Из-за большого процента выявленных в процессе ремонта поврежденных коррозией участков пролетных строений автомобильной части старого моста через Обь в Барнауле, продлены ремонтные работы — с 6 по 31 августа, говорится в сообщении пресс-службы минтранса.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
mintrans22.ru

По оценке экспертов, также на продление ремработ повлияли дожди в начале июля.

Во время проведения работ на совмещенном с железнодорожным автомобильном мосту с 22:00 до 6:00 местного времени с 6 по 31 августа будет прекращено движение личного и общественного транспорта.

На курсирование пассажирских поездов противокоррозионные работы не повлияют.

Решение о проведении работ принято на основании технических регламентов эксплуатации железнодорожных мостов, согласовано с ГИБДД и другими ответственными службами.

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