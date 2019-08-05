Продлен срок ремонтных работ на старом мосту в Барнауле

По оценке экспертов, также на продление ремработ повлияли дожди в начале июля.
Во время проведения работ на совмещенном с железнодорожным автомобильном мосту с 22:00 до 6:00 местного времени с 6 по 31 августа будет прекращено движение личного и общественного транспорта.
На курсирование пассажирских поездов противокоррозионные работы не повлияют.
Решение о проведении работ принято на основании технических регламентов эксплуатации железнодорожных мостов, согласовано с ГИБДД и другими ответственными службами.