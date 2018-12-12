Главгосэкспертиза России одобрила техническую часть проекта обхода Барнаула

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на техническую часть проекта строительства объездной дороги для транзитного транспорта и третьего моста через Обь у Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2017 году власти Алтайского края подготовили проект за 682 млн рублей. Обход Барнаула планируют построить для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, прежде всего грузового.

Четырехполосная трасса длинною около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Когда начнется строительство дороги и моста, пока неизвестно. Власти Алтайского края планируют воплотить этот проект в жизнь при помощи федерального финансирования. Один из вариантов — средства «Платона».