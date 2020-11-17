Обход Барнаула с мостом за 49 миллиардов рублей все-таки построят

Проектирование будущего объезда для тяжелогрузов завершилось в 2019 году. Минтранс Алтайского края получил разрешение «Главгосэкспертизы России» на строительство объекта.
Подготовительный этап работ уже начался. Министерство занимается резервированием и изъятием земельных участков, чтобы в будущем беспрепятственно приступить к закладыванию дороги. Также было принято решение, что некоторые участки обхода Барнаула будут использоваться в качестве привлечения инвестиций в край.
Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:
Объект большой, интересный, но, к сожалению, очень дорогостоящий. Поскольку предусматривает не только строительство протяженного участка дороги, но и путепроводы в разных уровнях. Но самое главное — это строительство еще одного мостового сооружения через Обь, которое позволит разгрузить город от транзитного транспорта, соединив три федеральные трассы в крае.
На полное изъятие земельных участков отведено примерно два года. Однако министр Дементьев заметил, что при отсутствии юридических проблем этот процесс может завершиться быстрее.
Справка
Протяженность трассы составит 68 км.
Объект будет начинаться с 26-го км федеральной трассы А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан». Далее трасса проследует на юг через реку Власиху до поселка Лесного, пересечет железную дорогу, реку Барнаулку, пройдет в просеке вдоль высоковольтной линии через Ленточный бор. В районе Черницка вновь пересечет железную дорогу.
Затем, поворачивая на восток, дорога пойдет через федеральную трассу А-322 «Барнаул — Рубцовск», в 2 км южнее поселка Бельмесево и, поворачивая на северо-восток, пересечет Обь в пойменной части, пройдет в обход поселка Лесного. Минуя реку Лосиху, она протянется путепроводом над железнодорожными путями и выйдет к конечной точке — к 214-му километру Чуйского тракта.