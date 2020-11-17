Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 ноября -9°C
Автоновости

Обход Барнаула с мостом за 49 миллиардов рублей все-таки построят

Объездному пути вокруг Барнаула — быть. Так решили в министерстве транспорта Алтайского края, а «Главгосэкспертиза» страны дала разрешение на реализацию проекта. Стоимость новой дороги составит практически 50 млрд рублей.

Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края.
Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края.
altapress.ru

Проектирование будущего объезда для тяжелогрузов завершилось в 2019 году. Минтранс Алтайского края получил разрешение «Главгосэкспертизы России» на строительство объекта.

Подготовительный этап работ уже начался. Министерство занимается резервированием и изъятием земельных участков, чтобы в будущем беспрепятственно приступить к закладыванию дороги. Также было принято решение, что некоторые участки обхода Барнаула будут использоваться в качестве привлечения инвестиций в край.

Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:

Объект большой, интересный, но, к сожалению, очень дорогостоящий. Поскольку предусматривает не только строительство протяженного участка дороги, но и путепроводы в разных уровнях. Но самое главное — это строительство еще одного мостового сооружения через Обь, которое позволит разгрузить город от транзитного транспорта, соединив три федеральные трассы в крае.

На полное изъятие земельных участков отведено примерно два года. Однако министр Дементьев заметил, что при отсутствии юридических проблем этот процесс может завершиться быстрее.

Справка

Протяженность трассы составит 68 км.

Объект будет начинаться с 26-го км федеральной трассы А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан». Далее трасса проследует на юг через реку Власиху до поселка Лесного, пересечет железную дорогу, реку Барнаулку, пройдет в просеке вдоль высоковольтной линии через Ленточный бор. В районе Черницка вновь пересечет железную дорогу.

Затем, поворачивая на восток, дорога пойдет через федеральную трассу А-322 «Барнаул — Рубцовск», в 2 км южнее поселка Бельмесево и, поворачивая на северо-восток, пересечет Обь в пойменной части, пройдет в обход поселка Лесного. Минуя реку Лосиху, она протянется путепроводом над железнодорожными путями и выйдет к конечной точке — к 214-му километру Чуйского тракта.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость