Обход Барнаула с мостом за 49 миллиардов рублей все-таки построят

Объездному пути вокруг Барнаула — быть. Так решили в министерстве транспорта Алтайского края, а «Главгосэкспертиза» страны дала разрешение на реализацию проекта. Стоимость новой дороги составит практически 50 млрд рублей.

Проектирование будущего объезда для тяжелогрузов завершилось в 2019 году. Минтранс Алтайского края получил разрешение «Главгосэкспертизы России» на строительство объекта.

Подготовительный этап работ уже начался. Министерство занимается резервированием и изъятием земельных участков, чтобы в будущем беспрепятственно приступить к закладыванию дороги. Также было принято решение, что некоторые участки обхода Барнаула будут использоваться в качестве привлечения инвестиций в край.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Объект большой, интересный, но, к сожалению, очень дорогостоящий. Поскольку предусматривает не только строительство протяженного участка дороги, но и путепроводы в разных уровнях. Но самое главное — это строительство еще одного мостового сооружения через Обь, которое позволит разгрузить город от транзитного транспорта, соединив три федеральные трассы в крае.

На полное изъятие земельных участков отведено примерно два года. Однако министр Дементьев заметил, что при отсутствии юридических проблем этот процесс может завершиться быстрее.