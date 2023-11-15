15 ноября
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Автоновости

«Прохладный» автомобиль прямиком из Китая продают в Барнауле за 3,1 млн рублей

Geely Boyue Cool продают в в Барнауле за 3,1 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

«Прохладный» автомобиль прямиком из Китая продают в Барнауле за 3,1 млн рублей.
«Прохладный» автомобиль прямиком из Китая продают в Барнауле за 3,1 млн рублей.
drom.ru

Знакомый нам кроссовер Geely Atlas в Китае с самого начала продается под местным названием Geely Boyue. Еще в прошлом году там дебютировал автомобиль второго поколения, но первой вышла удлиненная версия Geely Boyue L. Теперь же к дебюту готов «обычный» кроссовер Geely Boyue Cool, который и станет прямой заменой модели Boyue/Atlas.

«Прохладным» автомобиль назвали именно из-за Cool в его наименовании.

Некоторые фишки автомобиля

• Оконные шторки безопасности
• Система крепления детских автокресел
• Иммобилайзер
• Центральный замок
• Бортовой компьютер
• Круиз-контроль
• Парктроник передний и задний
• Камера 360°
• Система помощи при старте в гору
• Датчик света
• Датчик дождя
• Усилитель руля

Geely Boyue Cool создан на модульной платформе, разработанной совместно с Volvo. Колесная база выросла с 2670 до 2701 мм, при этом длина кузова уменьшилась - с 4544 до 4510 мм.

«Прохладный» автомобиль прямиком из Китая продают в Барнауле за 3,1 млн рублей.
«Прохладный» автомобиль прямиком из Китая продают в Барнауле за 3,1 млн рублей.
drom.ru

Машина получила полностью пересмотренный салон, в центре которого - планшет диагональю 13,2 дюйма. Через него осуществляется физическая настройка климат-контроля и других опций комфорта. Также доступно управление голосом.

Автомобиль оснастили системой распознавания лиц, которая нужна в том числе для активации предустановленных настроек под каждого водителя: положения рулевой колонки и кресла, зеркал, радиостанции и так далее.

Boyue Cool получил интеллектуальный круиз-контроль, который умеет распознавать пешеходов, следит за разметкой и знаками, помогает стабилизировать авто в случае возникновения экстренных ситуаций.

У «прохладного» бензиновый двигатель на 1,5 л, автоматическая коробка передач и 185 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за автомобиль от популярного производителя смартфонов продают в Барнауле за 6,1 млн рублей.

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