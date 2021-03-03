Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Производителям авто в России остро не хватает важных деталей

Производители электроники для автомобилей в России столкнулись с дефицитом микросхем, который ранее появился на мировом рынке, сообщил «Коммерсантъ».

Авто после ДТП
Авто после ДТП
altapress.ru

Глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев рассказал, что такие микросхемы используются, в том числе, в системах ЭРА-Глонасс, тахографах, панелях управления приборами и т.д.

Гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик рассказал изданию, что производители электроники испытывают «высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию». Другой крупный производитель также сообщал автопроизводителям о нехватке чипов.

Горелик пояснил, что дефицит чипов для автопромышленности возник в мире, потому что весной 2020 г. автоконцерны сократили заказы из-за пандемии. Сейчас отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению спроса.

В НП ГЛОНАСС изданию сообщили, что трудности начались в ноябре прошлого года. Раньше сроки поставки составляли три-четыре месяца, сейчас — шесть-девять месяцев, отметили в компании.

В Минпромторге изданию заявили, что у российских автопроизводителей нет проблем с поставками электроники.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость