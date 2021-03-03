Производителям авто в России остро не хватает важных деталей

Производители электроники для автомобилей в России столкнулись с дефицитом микросхем, который ранее появился на мировом рынке, сообщил «Коммерсантъ».

Глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев рассказал, что такие микросхемы используются, в том числе, в системах ЭРА-Глонасс, тахографах, панелях управления приборами и т.д.

Гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик рассказал изданию, что производители электроники испытывают «высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию». Другой крупный производитель также сообщал автопроизводителям о нехватке чипов.

Горелик пояснил, что дефицит чипов для автопромышленности возник в мире, потому что весной 2020 г. автоконцерны сократили заказы из-за пандемии. Сейчас отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению спроса.

В НП ГЛОНАСС изданию сообщили, что трудности начались в ноябре прошлого года. Раньше сроки поставки составляли три-четыре месяца, сейчас — шесть-девять месяцев, отметили в компании.

В Минпромторге изданию заявили, что у российских автопроизводителей нет проблем с поставками электроники.