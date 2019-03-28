Прокладки, кетчуп, майонез: в Барнауле водителя наказали за парковку не по правилам

Неизвестные, но очень возмущенные люди решили проучить водителя, которые, по их мнению, неправильно припарковался в Барнауле около торгового центра. Машину предположительно облили кетчупом и майонезом и обклеили женскими прокладками, некоторые из которых помазали чем-то красным.

Как сообщили очевидцы в Barnaul 22, машину заметили у здания по адресу ул. Павловский тракт, 295. Водитель припарковался перед заездом для колясок. Барнаульцы предположили, что это сделали «яжматери», а не инвалиды. Такой способ нравоучения посчитали извращенным.

«Не нравится, как припарковался, скажи в лицо. А так исподтишка портят, ибо в глаза сказать подойти боятся», — написала в комментариях горожанка Юлия Климова.

Другие пользователи посчитали такой способ эффективным. «Ему в глаза скажи — через секунду забудет. А вот такое будет долго помнить», — считает Полина Беспалова.