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28 марта
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Автоновости

Прокладки, кетчуп, майонез: в Барнауле водителя наказали за парковку не по правилам

Неизвестные, но очень возмущенные люди решили проучить водителя, которые, по их мнению, неправильно припарковался в Барнауле около торгового центра. Машину предположительно облили кетчупом и майонезом и обклеили женскими прокладками, некоторые из которых помазали чем-то красным.

В Барнауле наказали водителя за неправильную парковку.
В Барнауле наказали водителя за неправильную парковку.
Юлия Климова в vk.com/barneos22

Как сообщили очевидцы в Barnaul 22, машину заметили у здания по адресу ул. Павловский тракт, 295. Водитель припарковался перед заездом для колясок. Барнаульцы предположили, что это сделали «яжматери», а не инвалиды. Такой способ нравоучения посчитали извращенным.

«Не нравится, как припарковался, скажи в лицо. А так исподтишка портят, ибо в глаза сказать подойти боятся», — написала в комментариях горожанка Юлия Климова.

Другие пользователи посчитали такой способ эффективным. «Ему в глаза скажи — через секунду забудет. А вот такое будет долго помнить», — считает Полина Беспалова.

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