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Автоновости

Прощайте, сабвуферы. В России хотят штрафовать водителей за нарушение тишины

Строки о наказании за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут появиться в новой редакции Административного кодекса. Об этом пишут «РИА Новости», ссылась на слова Ирины Рукавишниковой, зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

Русский тюнинг на грани фантастики.
Русский тюнинг на грани фантастики.
anews.com

Чиновница заметила, что штраф за такое нарушение могут распространить и на дневное время.

Планируется, что новая часть войдет в статью «Хулиганство».

«Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться», — говорит Рукавишникова.

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