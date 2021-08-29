Прощайте, сабвуферы. В России хотят штрафовать водителей за нарушение тишины

Чиновница заметила, что штраф за такое нарушение могут распространить и на дневное время.

Планируется, что новая часть войдет в статью «Хулиганство».

«Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться», — говорит Рукавишникова.