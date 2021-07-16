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Автоновости

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО

В МВД России считают возможным ввести меры стимулирования для добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов, сообщает «Интерфакс».

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

«Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорится в ответе МВД.

Мониторинг доступности для населения услуг техосмотра показал неготовность действующей системы к реализации новых положений законодательства в данной сфере.

«В ряде субъектов РФ не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости техосмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг», — пояснили в министерстве.

В МВД призвали заинтересованные министерства и ведомства подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы техосмотра.

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