Проспект Ленина в Барнауле открыли для движения

Барнаульский водоканал закончил ремонт коллектора на пересечении ул. Чкалова и пр. Ленина. Движение открыли для всех видов транспорта, сообщили в компании.

Ремонт завершили 4 августа, хотя первоначально перекладка сети была запланирована на более поздние сроки. Для синхронизации с капитальным ремонтом проспекта в по проекту нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» работы закончили раньше.

Коммунальщики меняли 100-метровый участок коллектора открытым способом — с устройством котлована, так как этот участок «насыщен» коммуникациями: телефонными кабелями, ливневой канализацией, теплотрассой, и было важно не повредить их.

Сейчас специалисты и техника переброшены на пересечение ул. Чкалова и пр. Комсомольского. Там предстоит заменить еще 30 метров коллектора.

Работы планируют закончить 18 августа, после чего движение автотранспорта возобновят.