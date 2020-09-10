Проспект загнулся без дублера. Барнаульцам придется и эту зиму простоять в огромных пробках

В редакцию altapress.ru обратились предприниматели, владеющие автоцентром на пр. Энергетиков. Они в негодовании от состояния дорожного покрытия проспекта. Бизнес терпит убытки, так как сюда боятся ездить клиенты. Ситуация стала критической, когда была перекрыта ул. Попова и на проспект ринулись автолюбители, объезжающие пробку. Мы выяснили, что ждет этот участок в будущем и почему дублеры основных дорог — пока несбыточная мечта барнаульцев.

Разбито , брошено , но не забыто

Пока на ремонт полностью закрывали участок на ул. Попова, автомобили на ул. Трактовой и Павловском тракте изображали вяленую селедку в бочке. Тех, кого рыбья доля не устраивает, отправлялись по «тайной» объездной дороге и ломали не только себе нервы, но ходовую часть машины.

К нам обратились сотрудники барнаульского грузового центра «Медведь». По словам их администратора, пр. Энергетиков — это тропа для большинства жителей и клиентов, которая помогает срезать путь.

Вадим Абразумов,

директор грузового центра «Медведь»:

Здесь должна быть дорога, которая бы соединяла ул. Власихинскую с Трактовой. Вечером поток машин становится плотным, летом в воздухе стоят столбы пыли. Зимой и в межсезонье постоянно застревают машины — приходится вытягивать. Но эта дорога может разгрузить Трактовую и уменьшит вечную пробку перед Павловским трактом. Только ее нужно отремонтировать. Отсутствие дороги наносит огромный вред всем предпринимателям, которые здесь работают. К нам, например, клиенты отказываются ехать из-за отсутствия нормальной дороги.

О своей проблеме представители «Медведя» писали в администрацию города, заручившись поддержкой еще 16 организаций в Индустриальном районе. По их словам, никакого результата обращения не принесли.

Зимние пробки на участке от пр. Энергетиков, 36-а до выезда на Трактовую случаются из-за зигзагообразного строения дорожного полотна. Грунтовое покрытие там представляет собой месиво из ям, мусора, камней и кочек. В поворот трудно войти — единственная колея зажата между бетонным ограждением и горой строительного мусора, поросшего сорняком и полевыми травами.

После дождя образуется топь, в которой захлебываются легковые автомобили. В итоге водители недовольны, хотят изменений, чтобы было сделано как по плану.

Разбитый проспект Энергетиков. Дарья Зыкова.

А по плану рисунок дорожного полотна похож на швейный стежок. Ровненький и красивый. В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула нам ответили так:

В настоящее время дорога по пр. Энергетиков представляет собой два участка с твердым покрытием (от ул. Трактовой до здания № 40 на пр. Энергетиков, от здания № 45 на пр. Энергетиков до ул. Власихинской), соединенных между собой грунтовой дорогой. Асфальтированные участки имеют две полосы для движения. Генеральным планом города Барнаула предусмотрено соединение двух участков дорог.

Простым языком, дорога соответствует генплану. Но в качестве объездного пути и дублера Павловского тракта она не рассматривается. Во-первых, ул. Попова уже разгружена с учетом того, что открыты часть полос для движения. Во-вторых, никто и не рассматривал ее в таком амплуа.

Скрин. Проспект Энергетиков на карте планируемого размещения автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры местного значения. ksar. barnaul-adm.ru

Вокруг да около

Автомобилисты в этом районе сталкиваются и с другими проблемными участками. В их числе, например, Южный проезд, который мог бы служить еще одним альтернативным «лазом» для автолюбителей в случае непредвиденных ситуаций на ул. Попова.

Однако проезд для движения непригоден. В комитете по дорожному хозяйству отметили, что участок данной дороги от здания № 10 в проезде Южном до проезда Делового нуждается в реконструкции. Но работы там не планируются.

Из ответа комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи г. Барнаула:

На сегодняшний момент в разгрузке нуждаются основные магистрали города, на которых ежедневно возникают заторовые ситуации (пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Кутузова). Данная проблема решается путем реконструкции уличной сети данных дорог, строительством транспортных развязок и дорог, дублирующих основные загруженные направления.

Разбитый проспект Энергетиков. Дарья Зыкова.

Но увы, пока у дублеров неясная судьба. Например, автомобилисты на ул. Кутузова тоже вынуждены стоять в бесконечных пробках, особенно в зимний период. Ситуацию могла спасти дублирующая дорога по правому берегу Барнаулки: от пр. Красноармейского до шоссе Ленточный бор.

Однако новый план по ее созданию не разрабатывался, а проект 2011 года, который мог бы частично решить проблему, не реализован из-за отсутствия целевого финансирования.