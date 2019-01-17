Простые ДТП можно будет оформлять через мобильное приложение

Приложение свяжут с порталом госуслуг, чтобы можно было идентифицировать гражданина. Данные участника ДТП и системы АИС ОСАГО будут вноситься в электронное извещение автоматически. При соблюдении ряда условий, это считается «надлежащим исполнением требований закона об ОСАГО».
Условия для оформления ДТП через мобильное приложение
- В аварии участвовали только два автомобиля.
- У владельцев авто есть полисы ОСАГО.
- В ДТП нет пострадавших.
- Ущерб по предварительным оценкам не превышает 100 тыс. рублей (в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 400 тыс. рублей).
- Участники ДТП согласны в определении виновника.
Проект по разработке и внедрению мобильного приложения и европротоколов ДТП разработал Минкомсвязи и Центробанк. Для его внедрения правительство России подготовило соответствующее постановление.