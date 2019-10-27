Просто безобразие! Барнаульцы жалуются на работу пассажирского транспорта

Наиболее острой эта проблема становится в выходные дни. Некоторые автобусы приходится ждать по 20−30 минут. Об этом пишут пользователи паблика «Барнаул 22». Вот некоторые комментарии горожан.

«Подскажите, что случилось с маршрутом № 17. Сегодня минут 20−30 стоял, так и не дождался. В „Трафик 22“ посмотрел, его даже в списках не было. Пришлось добраться с пересадкой. А как в Барнауле с другими маршрутами на выходных? Какие ещё автобусы приходится долго ждать?»

«Маршрут № 1 ходит крайне редко. Даже в рабочие дни его приходится ждать по 40 минут».

«Маршрут № 17, 19 и 60 ужасно работают».

«Обычная практика автоперевозчиков — шантажировать горожан повышением цен на билеты. Надо пересаживаться на трамваи и троллейбусы».