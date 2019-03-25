Пугающий ролик о «лунной дороге» с кратерами вместо асфальта сняли в Новосибирске

Из сообщения очевидцев в сообществе АСТ-54:
Дорога в Ленинском районе с приходом весны стала напоминать поверхность Луны. Однако, так далеко лететь не нужно — это всё можно увидеть, выехав на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной.
Ролик за ночь (его разместили вечером 24 марта) набрал почти 100 тыс просмотров. В комментариях люди не устают острить по поводу увиденного:
Эти кратера создают пробку звездолётам!
Это тает вечная мерзлота и метан выходит на поверхность. Для Сибири обычное дело.
Это спецучасток для прокачки стоек!
Так это же бюджетные деньги граждан растаяли и превратились в лужи. Власть здесь не при чем. Все средства усвоены в срок.
Надо срочно укладывать асфальт! Пока вода из луж не испарилась!
Есть много плюсов, сокращения количества ДТП, диагностика подвески и т.д.
Визуализация скороговорки «Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я».