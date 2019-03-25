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Автоновости

Пугающий ролик о «лунной дороге» с кратерами вместо асфальта сняли в Новосибирске

Ролик о весенней дороге в Новосибирске набирает популярность в соцсети ВКонтакте. Авторы короткого сюжета показали, как после зимы выглядит проезжая часть на одном из перекрестков в Ленинском районе столицы СФО.

Новосибирская дорога после зимы. Март 2019 года.
Новосибирская дорога после зимы. Март 2019 года.
скрин с видео vk.com/act54

Из сообщения очевидцев в сообществе АСТ-54:

Дорога в Ленинском районе с приходом весны стала напоминать поверхность Луны. Однако, так далеко лететь не нужно — это всё можно увидеть, выехав на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной.

Ролик за ночь (его разместили вечером 24 марта) набрал почти 100 тыс просмотров. В комментариях люди не устают острить по поводу увиденного:

Эти кратера создают пробку звездолётам!

Это тает вечная мерзлота и метан выходит на поверхность. Для Сибири обычное дело.

Это спецучасток для прокачки стоек!

Так это же бюджетные деньги граждан растаяли и превратились в лужи. Власть здесь не при чем. Все средства усвоены в срок.

Надо срочно укладывать асфальт! Пока вода из луж не испарилась!

Есть много плюсов, сокращения количества ДТП, диагностика подвески и т.д.

Визуализация скороговорки «Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я».

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