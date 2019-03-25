Пугающий ролик о «лунной дороге» с кратерами вместо асфальта сняли в Новосибирске

Из сообщения очевидцев в сообществе АСТ-54:

Дорога в Ленинском районе с приходом весны стала напоминать поверхность Луны. Однако, так далеко лететь не нужно — это всё можно увидеть, выехав на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной.