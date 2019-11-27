Глава государства подвел итоги голосования по поводу названия дороги. Платная трасса будет именоваться «Нева».

Как сообщает «Звезда», стоимость проезда легкового автомобиля по автодороге обойдется в 1350 рублей. При этом дорога имеется только два поста взимания платы — на въезде и выезде.

Президент поблагодарил строителей за работу и подчеркнул: «В истории дорожного строительства ничего подобного пока не было. Но вот, как сейчас рабочие сказали: теперь есть».

Также глава государства отметил, что теперь стоит вопрос обустройства дороги пунктами отдыха, заправками, связью.

«Все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса», — добавил президент.

Отметим, что проект создания платной автодороги Москва — Санкт-Петербург был задуман в 2006 году. Трасса проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность новой автомагистрали составляет 669 километров.