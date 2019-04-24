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Автоновости

Путин подписал закон об ужесточении ответственности для покинувших место ДТП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, покинувших место ДТП. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Согласно закону, за такой проступок водителю грозит лишение свободы до четырех лет, а если погибнут люди — до девяти лет, пишет «Коммерсантъ».

Изменения вносятся в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Закон был принят Госдумой и Советом федерации в ускоренном режиме.

Законодательная инициатива исходила от Конституционного суда (КС). По мнению КС, действовавший закон позволял пьяным, сбившим человека, избежать усиленной ответственности: совершив ДТП, они намеренно уезжали, а спустя несколько дней приходили в полицию с повинной, но уже трезвыми.

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