Путин подписал закон об ужесточении ответственности для покинувших место ДТП

Согласно закону, за такой проступок водителю грозит лишение свободы до четырех лет, а если погибнут люди — до девяти лет, пишет «Коммерсантъ».
Изменения вносятся в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Закон был принят Госдумой и Советом федерации в ускоренном режиме.
Законодательная инициатива исходила от Конституционного суда (КС). По мнению КС, действовавший закон позволял пьяным, сбившим человека, избежать усиленной ответственности: совершив ДТП, они намеренно уезжали, а спустя несколько дней приходили в полицию с повинной, но уже трезвыми.